Diletta Leotta, gambe in vista sul divano: tutti notano quel dettaglio

Diletta Leotta si prepara per andare a dormire, ma prima non poteva mancare la foto della buona notte per i suoi follower di Instagram. Così, comodamente sdraiata sul divano di casa e una felpa enorme saluta i suoi fan. Tuttavia, c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Anzi, possiamo dire che l’attenzione della maggior parte delle persone che hanno commentato il post si sia riversato proprio su quello.

Diletta Leotta era tutta ben coperta con la sua felpa bella grande, tuttavia, non è riuscita a coprire il piede a cui tutti quanti hanno fatto caso. Il motivo? Beh, sembra proprio che ai più risulti essere abbastanza grande. Ricordiamo, tra l’altro, che Diletta Leotta è abbastanza alta, per cui è anche abbastanza normale che il piede non sia dei più piccoli.

Diletta Leotta prima di andare a letto: tutti notano quel dettaglio

Ebbene, i suoi follower si sono scatenati nei commenti. Tutti le hanno chiesto cose del tipo: “Che numero hai di piede?”. Ecco, abbiamo raccolto alcuni screen per voi:

E non si è fermato a questo. In tanti hanno anche risposto a questo commento. Un commento che – tra l’altro – provate a guardare quanti ‘mi piace’ ha raggiunto! Dopo 15 ore era a quota 562, insomma, un risultato straordiario. Questo sta a significare che in tanti avrebbero voluto una risposta a quella domanda. E qualcuno prova anche ad indovinare. Infatti, troviamo tra i commenti anche dei numeri: 41-42, scommette qualcuno. Altri, invece, esagerano. Insomma, ci aspettiamo che nei prossimi post Diletta Leotta pubblichi un bel paio di scarpe con il numero ben in vista. Non che ci sia qualcosa di male ad avere il piede troppo grande o troppo piccolo, ma visto che ha scatenato tutta questa curiosità… sarebbe bene mettere fine a tutti questi interrogativi, no?