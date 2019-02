Stefano De Martino a Domenica In, arriva l’annuncio su Belen Rodriguez

La coppia formata da Stefano De Martino e da Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle più amate in senso assoluto nel mondo dello spettacolo. Sono in molti, infatti, che ancora oggi, a distanza di tempo, sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Speranze, tra le altre cose, alimentate da quel video e da quelle foto in aeroporto circolati qualche tempo fa. Il ballerino quest’oggi è intervenuto a “Domenica In” e tra gli argomenti trattati non poteva non esserci anche questo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo e dei VIP, con un riferimento specifico e particolare fatto al ballerino ed all’ex marito di Belen Rodriguez Stefano De Martino, allora CLICCA QUI!

Le sue parole, però, hanno chiarito, si spera una volta e per tutte, la situazione e quello che è il suo rapporto con la bellissima modella argentina, da cui ha avuto anche un figlio.

Stefano De Martino a Domenica In su Belen

Questa la sua confessione fatta a Mara Venier: “Ognuno di noi ha degli amori irrisolti, delle storie che sono finite ma ancora si ha qualcosa che ci lega. Ho visto la copertina ed il video pubblicato, c’è stato un momento di scalpore. In realtà è una non notizia per chi ci conosce. Io e Belen abbiamo avuto sempre questo tipo di rapporto e di empatia. E’ sempre un momento delicato per una mamma lasciare un figlio al papà e non ho mai avuto problemi a mostrare a mio figlio l’intesa che ho con la madre. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto e può fare solo bene”.