Emma canta con due ragazzi affetti da sindrome di Down a C’è posta per te, offese per loro sul web

Ha emozionato moltissime persone la storia di ieri di Claudio ed Enrico. Si tratta di due ragazzi con la sindrome di Down che, grazie a C’è posta per te ed a Maria De Filippi, hanno coronato il sogno di incontrare il loro idolo, vale a dire la bellissima cantante Emma Marrone. Nonostante, però, la serietà e la bellezza oggettiva di questa storia, in molti non hanno perso l’occasione per dimostrare tutta la loro ignoranza e mancanza di sensibilità.

In molti, infatti, con dei messaggi pieni di odio, hanno attaccato duramente i due ragazzi. Alcuni addirittura li hanno definiti “elettori del PD”. I motivi di questo scontro sono tutti da ricercare nei recenti fatti di cronaca, per così dire, politica, con la cantante che è finita nel mirino di un leghista, poi espulso dal partito.

Emma Marrone a C’è posta per te canta

Durante un suo concerto, infatti, qualche giorno fa la rockstar romana aveva invitato la classe politica ad aprire i porti. Di tutta risposta, un politico della Lega l’aveva invitata ad “aprire le gambe”. La cosa, a quanto pare, non è andata giù ad alcuni elettori della Lega, che però se la sono presa, in maniera inspiegabile, con due anime innocenti.