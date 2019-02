Mahmood a Domenica In: “Ho sentito mio padre, ecco cosa mi ha detto”

E’ un periodo a dir poco movimentato questo per Mahmood. Prima la vittoria a Sanremo giovani, poi la conquista della 69a edizione del festival di Sanremo. Insomma, una ondata di popolarità che lo ha travolto ma che lui sta gestendo in maniera davvero esemplare. Nel pomeriggio di oggi è stato ospite di Mara Venier nella nota trasmissione “Domenica In”. Ed ovviamente tra i temi trattati non poteva non esserci il suo rapporto con il padre, dal momento che è questo il tema centrale della canzone con cui ha vinto il festival, vale a dire “Soldi”.

I due, infatti, non hanno un rapporto molto stretto, condizionato in maniera del tutto inevitabile dal fatto che il genitore è andato via molto presto: “io padre se ne è andato quando avevo più o meno cinque anni”.

Mahmood a Domenica In

Nel corso della sua chiacchierata con Mara Venier ha poi raccontato di aver sentito il padre in questi giorni dopo la vittoria di Sanremo, aggiungendo inoltre che il genitore si è complimentato con il figlio nonostante un testo molto duro nei suoi confronti. Insomma, probabilmente ha preso consapevolezza dei suoi errori e chissà che tra i due non possa essere instaurato un rapporto importante dopo qualche difficoltà di troppo.