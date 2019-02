Uomini e Donne, splendida notizia per l’ex corteggiatrice: è incinta!

Una volta che si è messo piede nello studio di “Uomini e Donne” si finisce in maniera definitiva, verrebbe da dire, sotto alcuni riflettori a dir poco particolari. E questo discorso vale certamente per i cosiddetti tronisti ma anche per i corteggiatori e le corteggiatrici che si sfidano per conquistare il cuore di una delle persone a caccia d’amore. Tra le corteggiatrici che più si sono fatte apprezzare negli anni è certamente Ester Glam, che proprio oggi ha annunciato una splendida notizia ai suoi seguaci.

Due anni fa ha cercato di corteggiare e di conquistare Paolo Crivellin ed ora arriva questo annuncio tramite un post su Instagram che non ha bisogno di particolari spiegazioni. E’, infatti, incinta!

Uomini e Donne, l’annuncio della ex corteggiatrice

Questo il messaggio da lei condiviso su Instagram: “Ebbene sì, ammetto che molti di voi già mi hanno beccata da tempo ma volevo tenere ancora questo piccolo segreto per me.. Questa è ufficialmente la prima foto del mio bambino , che mi ha fatto e mi sta facendo vedere i sorci verdi dal malessere , già si vede il caratterino 😅 Ma non potrei essere più felice di presentarvelo”.

