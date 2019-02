Meteo impazzito, in arrivo uno strano caldo anomalo, ecco dove.

In questi ultimi giorni le condizioni meteo del nostro Paese sembrano letteralmente impazzite. Si è passati da giornate con climi primaverili a giorni di vero e proprio gelo, come quelli dell’ultimo week end, un po’ su tutta la penisola italiana. Ma cosa ci aspetterà nella prossima settimana? Ecco una previsione, secondo glie esperti de “ilmeteo.it”, della settimana che sta per iniziare.

Meteo in Italia: sta per tornare il bel tempo con tanto di sole

E’ tipico di questi mesi. Spesso tra Febbraio e Marzo ci sono contrasti termici e scambi tra masse d’aria molto diverse tra loro. Questo, soprattutto in Italia, è sinonimo di ‘battaglia’ tra correnti gelide in discesa dal Polo Nord e le primissime correnti calde che arrivano dall’Africa. Negli ultimi giorni il gelo l’ha fatta da padrone un po’ su tutta Italia. Dalla prossima settimana le cose però dovrebbero cambiare. Dopo l’ultimo freddo atteso lunedì 25 febbraio al sud, con neve sopra i 300 metri, tornerà nuovamente il bel tempo. Con tanto sole su gran parte della Penisola. Secondo quanto confermato infatti dal ilmeteo.it, ci sarà una poderosa rimonta dell’Alta Pressione su l’Europa centro occidentale. Questo vorrà dire che sull’Italia ci sarà tempo stabile e soleggiato tra martedì 26 febbraio, fino a giovedì 28. Questo vorrà dire che le temperature aumenteranno sensibilmente rispetto agli ultimi giorni. Le temperature infatti saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi su tutta Italia. Con punte addirittura sopra i 22 gradi sulle Pianure settentrionali, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Dunque sarà un vero e proprio assaggio di primavera a tutti gli effetti. Le sorprese però non potrebbero finire qui. Nel prossimo fine settimana infatti potrebbe arrivare un nuovo colpo di scena climatico sul nostro Paese: correnti provenienti da nord che porteranno una perturbazione che spezzerà tutta l’Italia.