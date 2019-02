Uomini e Donne anticipazioni, durante la registrazione del trono classico è stato svelato il nome della nuova tronista, si tratta di Giulia Cavaglia, oramai ex corteggiatrice di Lorenzo.

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Lorenzo è stata scelta poco fa da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del confronto che andrà in onda nelle prossime settimane. Ma chi è Giulia Cavaglia? Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ex corteggiatrice ed ora Tronista di Uomini e Donne.

Giulia Cavaglia nuova tronista di Uomini e Donne: età, carriera e vita privata

Giulia Cavaglia è nata a Torino nel 1995. La bella mora, sotto il punto di vista professionale, dopo essersi diplomata, consegue il diploma di laurea a pieni voti in Design della comunicazione visiva con indirizzo in comunicazione pubblicitaria. Oltre a ciò Giulia ha lavorato anche come fotomodella. La bella torinese poi è anche molto seguita sui social, in particolar modo Instagram, dove conta già più di 170 mila followers che aumentano ogni giorno di più. Pochi mesi prima che iniziasse il suo percorso come corteggiatrice a Uomini e Donne, la Cavaglia è stata a lungo fidanzata con Giuseppe. Dopo la fine della sua storia d’amore Giulia decide di rimettersi in gioco come corteggiatrice a Uomini e Donne. La torinese ha corteggiato così, in un primo momento, sia Lorenzo Ricciardi che Luigi Mastroianni. Questa cosa ha fatto un po’ storcere il naso ai fan e ai tronisti stessi. Infatti spesso Giulia è stata accusata di essere soltanto in cerca di visibilità e non del vero amore. Tuttavia, col passare delle settimane la Cavaglia sceglie di corteggiare soltanto Lorenzo che la porta poi con sé alla scelta finale. Il tornista poi però sceglierà Claudia Dionigi a discapito proprio di Giulia. La bella torinese però ora ha l’opportunità di rimettersi in gioco e riscattarsi dal rifiuto dell’ormai ex tronista Lorenzo.