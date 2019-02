Oggi il cantante Raf è ospite al programma Domenica In, condotto dalla Bravissima Mara Venier, ricordiamo il dramma della moglie.

Quest’oggi il cantante Raf è ospite di Mara Venier al programma Domenica In. Non molto tempo fa la moglie Gabriella Labate scelse gli studi di Domenica Live per raccontare il suo amore con il cantante. Venti anni di matrimonio e ventotto da quando i due si son conosciuti. Una favola infinita che è nata quasi per caso. La storia d’amore tra Raf e Gabriella è infatti nata in modo fortuito a Saint Vincent per poi culminare con il fidanzamento in Giamaica, fino ad arrivare al matrimonio a Cuba. Secondo quanto raccontato da Gabriella, fu Raf il primo ad innamorarsi tra i due. Gabriella infatti ha ammesso che all’inizio lo trovava antipatico. Però poi il romantico cantante conquista il cuore della showgirl nel più dolce dei modi, ovvero attraverso una lettera d’amore. Da allora i due innamorati non si son lasciati più. Purtroppo però la storia tra Raf e Gabriella, in questi anni, ha dovuto attraversare anche periodi difficili.

Gabriella Labate, moglie di Raf: tragedia sfiorata

Uno dei momenti più difficili della coppia è stato quando Gabriella, dopo un intervento chirurgico alla spalla, a causa di una anestesia sbagliata, rischiò addirittura di perdere un polmone. Le parole della showgirl sono davvero da brividi e raccontano di una tragedia sfiorata: “Non volevo l’anestesia lo avevo detto. L’anestesista l’ha fatta comunque. Appena ha infilato l’ago ho sentito un dolore fortissimo al petto. L’ho detto subito. Lei mi trattava in modo molto arrogante. Ha tirato fuori l’ago, lo ha rimesso dentro. Lo ha mosso un po’, ho sentito un nuovo dolore fortissimo al centro del petto. Ho percepito che perdevo i sensi proprio mentre gridavo aiuto. Io urlavo perché le mi aveva bucato un polmone”. Il giorno seguente poi Gabriella racconta di essere stata mandata a casa. E’ solo grazie ad un amico, conclude, che lei è salva. Perché fu lui che la fece poi operare d’urgenza e le salvò, di fatto, la vita.