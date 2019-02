Durante il concerto due fan di Emma Marrone stanno male. La cantante scende dal palco del PalaPrometeo per sincerarsi delle loro condizioni. Poi…

Emma Marrone, è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico del nostro paese. La giovane e bella artista pugliese, sta però vivendo in queste ore alcune vicende poco piacevoli. Prima la protesta legata ai migranti e ai porti chiusi in Italia da Salvini, poi un episodio che è avvenuto durante un suo concerto ad Ancona. Emma si è infatti trovata protagonista in una vicenda accaduta durante un suo concerto al PalaPrometeo. Difatti la cantante, una volta finito il concerto, si dirige immediatamente negli spogliatoi per sapere cosa è accaduto alle due persone, presenti tra il pubblico, che avevano avuto un malore. Più precisamente si tratta di una ragazzina e una sessantenne che hanno dovuto ricorrere alle cure immediate dei paramedici. A soccorrerli i volontari presenti della Croce Gialla di Ancona che successivamente hanno trasportato entrambe nello spazio dedicato all’infermeria che si trova esattamente dietro il palco, nella zona degli spogliatoi.

Due fan di Emma Marrone stanno male al suo concerto: lei reagisce così

Queste operazioni di soccorso non sono sfuggite alla cantante: infatti dopo aver salutato calorosamente il pubblico, è scesa dal palco per dirigersi verso gli spogliatoi per assicurarsi delle condizioni sia della donna che della ragazzina. Qui la cantante ha cercato di rassicurare le due fan, stringendo ad entrambe la mano e rilasciando una foto inedita. Entrambe distese sopra le rispettive barelle hanno quindi avuto la possibilità di fare conoscenza dal vivo con la loro amata cantante. Dopo averle abbracciate inoltre la ragazzina di soli dodici anni è stata poi trasportata al pronto soccorso del Salesi. Ad assistere all’intera scena i volontari della Croce Gialla di Ancona oltre allo staff della cantante.

