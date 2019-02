Lady Facchinetti tramite le sue storie Instagram racconta la sua verità in merito a quanto accaduto ieri sera tra lei, il marito Francesco e Laura Cremaschi, la bonas di Avanti un Altro.

Dopo il racconto di Francesco Facchinetti poche ore fa, attraverso le sue storie Instagram, arriva anche la testimonianza della diretta interessata, ovvero Wiliam Faissol, da tutti conosciuta come Lady Facchinetti. Attraverso le sue storie Instagram la moglie dell’ex Dj Francesco descrive cosa è successo realmente ieri sera in quel ristorante di Como e perché è scoppiata una furiosa lite con Laura Cremaschi, la soubrette di Avanti un Altro.

Lite tra lady Facchinetti e Laura Cremaschi, la verità della moglie di Francesco Facchinetti

Pochi minuti fa, attraverso le sue storie Instagram la moglie di Francesco Facchinetti ha voluto dare la sua versione in merito a ciò che è accaduto ieri sera con Laura Cremaschi e suo marito Francesco. Ecco le parole di William: “Chi mi conosce non mi ha chiesto neanche spiegazioni (in merito all’accaduto di iri, ndr), perché sanno che se è successo ciò che tutti hanno visto, ci sarà stato un motivo. Non perdo neanche un minuto per quella lì (Laura Cremaschi, ndr), perché ho altro da fare. Come ha detto Francesco, dal primo secondo che è arrivata al tavolo chiedendo il selfie e accarezzava le sue collane, era abbastanza palese che ci stava provando, ma io ho sorvolato. Andando avanti con la cena, ad un certo punto vado in bagno, quando torno la trovo seduta sulla mia sedia, al posto mio, che chiedeva il numero di Francesco e a far vedere le sue foto sexy. Mi vede ma non si alza. Una cosa sconcertante. Poi ad un certo punto Francesco va in bagno e io vedo che lei lo nota. Così si apre la giacca, si sistema il decolté e lo insegue. Li ho detto, ‘non sono mica scema’. Arrivo lì e vedo lei che lo stava aspettando letteralmente fuori dal bagno con la scusa del selfie venuto male. A quel punto mi sono arrabbiata. Lei così ha iniziato a darmi della pazza. In questo modo mi ha fatto sbroccare dandomi della pazza, così ho preso il bicchiere e gli ho lanciato dell’acqua. E ammetto che lo rifarei cento volte. Provate ad inseguire mio marito in bagno, con mio marito non si fanno queste cose. La mia non è stata insicurezza!”

