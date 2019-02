Cosa mangiare durante il ciclo per alleviare dolori e sintomi legati alle mestruazioni.

Durante il ciclo mestruale le donne, per evitare di essere colpite dai classici dolori mestruali è meglio che mangino alcuni elementi piuttosto che altri. A causa dell’ alterazione degli ormoni infatti le donne possono essere più nervose e sensibili durante questi giorni e l’alimentazione può aiutare a diminuire lo stress e quindi essere più rilassate.

Cosa mangiare durante le mestruazioni: i cibi che fanno bene

Che cosa mangiare quindi durante le mestruazioni? Gli alimenti consigliati sono ad esempio le verdure, soprattutto quelle a foglia grande e verde come l’insalata. Sono alimenti ricchi di calcio, magnesio e potassio che, come riporta ViverePiùSani, alleggeriscono e prevengono gli spasmi che causano il dolore alla pancia durante il ciclo. Fagioli e piselli inoltre aiutano a ridurre i crampi intestinali e liberano il corpo da un eccesso di liquidi normalizzando quindi la digestione. Inoltre i legumi sono un’ottima fonte di vitamine B, aiutando il corpo a prevenire i crampi e l’affaticamento. Altri alimenti da poter mangiare durante il ciclo mestruale sono ad esempio quelli ricchi di acidi grassi e Omega 3 quindi salmone e noci. L’ananas poi è un valido alleato per i dolori mestruali perché è ricco di manganese. Inoltre in questo frutto ci sono alti livelli di bromelina, un enzima che riesce a rilassare muscoli e prevenire le coliche. Via libera poi a acqua e te che sono utilissimi durante il ciclo mestruale. Il tè allo zenzero ad esempio riduce l’ansia e l’agitazione alleviando il senso di nausea e aiutando a distendere all’addome. Un altro elemento ottimo da consumare nei giorni del ciclo è lo yogurt poichè é ricco di fermenti lattici vivi e batteri che aiutano la digestione.

Cosa non mangiare durante il ciclo: gli alimenti da evitare

Gli alimenti invece da evitare durante il ciclo mestruale sono quelli troppo lavorati. Quindi è meglio evitare i prodotti in scatola quelli raffinati come salumi e formaggi. No anche la caffeina e a prodotti come cioccolato, bibite e caffè durante il ciclo. Nei giorni delle mestruazioni meglio evitare anche gli alimenti fritti perché questi grassi vanno ad innalzare i livelli di estrogeno. In ultimo prestate particolare attenzione allo zucchero raffinato perché potrebbe incentivare il cattivo umore. Quindi meglio dire basta però un po’ a dolci confezionati, merendine e cereali che vengono trasformati velocemente zucchero.

