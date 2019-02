Uomini e donne, Nicole e Fabio di nuovo insieme? Ecco cosa è successo qualche ora fa a Milano.

Tra le tante storie d’amore nate nello studio di Uomini e donne, una delle più emozionati ha avuto sicuramente come protagonisti loro. Parliamo di Fabio Colloricchio e Nicola Mazzocato. E parliamo al passato perché l’aitante argentino e la sua bella dama da qualche mese non sono più una coppia. Ad annunciarlo ai loro fan sono stati proprio loro, attraverso delle Instagram Stories pubblicati sui rispettivi profili. Stando alle loro parole, la decisione sarebbe stata presa in modo pacifico, dato che entrambi sembravano essere d’accordo sul lasciarsi. I motivi? Diversità caratteriali e incomprensioni che, nonostante l’impegno, non sono riusciti a superare.

Ma dopo un periodo di distacco, ieri sera Fabio e Nicole sono stati avvistati insieme a Milano, in occasione di un evento organizzato da un noto brand e al quale entrambi sono stati invitati. Il capoluogo lombardo è infatti il teatro della Milano Fashion Week, e in questi giorni è davvero difficile per i vari invitati all’evento non incontrarsi. La cosa che ha spiazzato tutti, però, è stata la reazione dei due ex protagonisti di Uomini e donne. Una reazione che non siamo abituati a vedere spesso quando si tratta di due ex…

Fabio e Nicole allo stesso evento: la loro reazione ha spiazzato tutti

Secondo alcune indiscrezione, tra i due ex fidanzati non c’è stato alcun momento di disagio. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, non sappiamo se tra i due ci sia stato un vero e proprio incontro, e se i loro sguardi si siano effettivamente incrociati. Ma se questo fosse accaduto, tutto fa pensare che tra i due non ci sia stato alcun episodio spiacevole o imbarazzante. Una coppia, quella di Fabio e Nicole, che sembra aver saputo affrontare la separazione in maniera serena. Questo d’altronde si era già capito dal modo in cui entrambi ne hanno parlato sui social, con toni assolutamente pacati e senza rancore.

Che ne pensate? Potrà mai esserci un ritorno di fiamma?