Rami Malek scivola sul palco dopo aver ritirato l’Oscar, ma pare che nessuno se ne sia accorto.

La notte degli Oscar 2019 è terminata ed ha ottenuto un successo pazzesco. Eppure c’è qualcosa che, anche agli occhi più attenti dei presenti è sfuggito, ossia la caduta di Rami Malek, l’attore che ha ottenuto l’Oscar come miglior attore protagonista nel ruolo di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, interpretato proprio da Malek.

Rami Malek cade dopo l’Oscar 2019

Ma cosa è successo? Semplice, dopo aver ritirato la statuetta Rami Malek è caduto sul palco e pare che nessuno se ne sia accorto, poiché il suo capitombolo pare essere avvenuto, come riporta Cosmopolitan, quando anche gli occhi dei giornalisti più attenti erano stanchi e le telecamere lo hanno graziato riprendendo altrove. Dopo aver ritirato il suo Academy Awards come miglior attore protagonista per avere interpretato Freddie Mercury nel film biografico, Bohemian Rhapsody, Malek è caduto vicino al palco e alcuni addetti alla sicurezza sono subito accorsi per vedere come stava.

Oscar 2019, l’emozione tradisce Rami Malek

Oltre agli addetti al palco sono arrivati anche i paramedici, ma pare però che Malek non si sia fatto nulla di grave. Allo stesso tempo le telecamere non erano puntate sull’attore e quindi sembra che nessuno se ne sia accorto e che, in un primo momento, l’attore sia stato graziato dal gossip locale. Come mai è caduto? Rami probabilmente è stato colto da una grande emozione. Come abbiamo visto durante il discorso di ringraziamento dopo aver preso in consegna l’Oscar, era molto commosso e dopo aver ringraziato la mamma e la famiglia, nello scendere dal palco del teatro di Los Angeles, avrebbe messo un piede in fallo quindi sarebbe capitombolato. Un’emozione incredibile quella degli Oscar che gli ha giocato un tiro mancino visto che Rami Malek, 37 anni, egiziano, aveva già vinto il Golden Globe per lo stesso ruolo, ma non era capitombolato al suolo!

