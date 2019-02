Cerchi soluzioni semplici per un dieta in inverno? Con il freddo non è necessario mangiare piatti ricchi in calorie per riscaldarsi ma…

Tutti in inverno approfittiamo del calo di temperatura per concederci una bella tazza di cioccolata calda o magari una fetta in più di dolce soprattutto quando è caldo. Questo perché il freddo richiede al nostro corpo di assumere un numero più di calorie del normale. Tuttavia questo luogo comune non giustifica l’introduzione di una maggiore quantità di calorie per contrastare il freddo, anche perché la soluzione adatta è invece la scelta di alimenti e modalità di preparazioni idonee alle condizioni atmosferiche esterne. I consigli adatti in questo caso per combattere adeguatamente il freddo sono sicuramente vestirsi in modo appropriato, aumentando la consistenza degli indumenti o ancora limitandosi aduna sana e adeguata alimentazione fondamentale per combattere i piccoli mali invernali. Scopriamo meglio insieme tutti i cibi e i trucchi per proteggersi dal freddo.

Dieta in inverno, ecco cosa mangiare quando fa freddo

Ecco una lista di consigli sull’alimentazione per riuscire a contrastare il freddo nel migliore dei modi:

– fare sempre una ricca e salutare colazione

– non esagerare con le porzioni e con i grassi

– mangiare frutta e verdure per il pieno di vitamina C

– accompagnare lo spuntino con una bevanda calda

– optare per una buona minestra

Inoltre è nota la credenza che sia sufficiente bere alcol per non sentire più gli effetti del freddo. Tuttavia è invece importante sapere che procura soltanto una sensazione di riscaldamento fittizia, in quanto le calorie dell’alcol non rappresentano una fonte di energia. Infatti l’unica motivazione che “giustifica” tale affermazione è il fatto che l’alcol contribuisce esclusivamente a preservare il calore.

