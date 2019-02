Stasera in Tv, martedì 26 febbraio: Segreti e Delitti. Speciale dedicato he indaga sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera di ieri e di oggi.

Stasera in Tv, martedì 26 febbraio, in onda su Canale 5 uno speciale condotto da Gianluigi Nuzzi conduttore del noto programma Quarto Grado su Rete Quattro. Come quest’ultimo programma, lo speciale di stasera ha lo scopo di indagare sui più grandi casi irrisolti italiani. Il conduttore Nuzzi insieme a Cesara Buonamici andranno a far luce attraverso indizi, testimonianze e recenti piste sui più importanti gialli italiani e internazionali. Ma scopriamo meglio insieme di che cosa parla e le anticipazioni di questo imperdibile appuntamento.

Stasera in Tv, martedì 26 febbraio: Segreti e Delitti | Anticipazioni

Il programma condotto da Gianluca Nuzzi parlerà della tanto discussa morte di Marco Vannini, il ragazzo di 20 anni ucciso dal padre della sua fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, condannato in corte d’Appello a 5 anni per omicidio colposo. Successivamente tratterà della vicenda di Stefania Crotti, la 42enne uccisa da Chiara Alessandri, ex amante del marito della vittima, ossessionata da Stefania. Infine la puntata racconterà anche del caso del bambino di 8 anni Loris Stival, ucciso il 29 novembre 2014. L’unica imputata del reato è la madre del bambino, Veronica Panarello, che si è sempre dichiarata innocente. Il 5 luglio 2018 è stata però condannata a 30 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania.

Stasera in Tv, martedì 26 febbraio: Segreti e Delitti | Ospiti

Il programma di cronaca nera prevede come ospiti in studio, oltre ad Alessandra Viero, gli attori Barbara De Rossi e Alessandro Preziosi. Non vi resta che aspettare stasera, su Canale 5 alle 21:20, per conoscere tutti gli aggiornamenti sui maggiori casi irrisolti italiani.

