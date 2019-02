Stasera in Tv, martedì 26 febbraio: #cartabianca e Di Martedì. Scopriamo le anticipazioni e gli argomenti dei due talk di Rai Tre e La 7



Si prospetta una serata ricca di programmi davvero interessanti. Quindi,su Rai 2 assisteremo alla terza puntata del docu-film Il Collegio, in onda alle 21:20.

Su Rai 3 e La 7 continuerà l’appuntamento con i due talk show. Su Rai 3 l’immancabile appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo #cartabianca. Mentre su La7 ritroveremo, come consueto, Di Martedì. Ma scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di entrambi i talk.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: #cartabianca | Anticipazioni

Come ogni settimana, anche in questo appuntamento Bianca Berlinguer approfondirà una tematica molto cara ai nostri giorni. Si discuterà, infatti, ancora una volta sui temi più caldi del momento. Si affronterà, ovviamente, la dei risultati del voto in Sardegna, che ha visto il flop del M5S e la vittoria del centrodestra. Spazio poi all’economia, dopo che l’agenzia Fitch ha parlato di un possibile voto anticipato per il nostro Paese, in vista delle prossime elezioni europee.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Di Martedì | Anticipazioni

Continua l’appuntamento con il talk di Giovanni Floris. Le tematiche affrontate in questa puntata sono tante. Anche qui si parlerà del calo del consenso del Movimento 5 Stelle, dopo il risultato deludente in Sardegna e ancora prima in Abruzzo. Inoltre si aprirà un dibattito su chi sarà il nuovo segretario tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Di questo e di tanto altro si occuperà la puntata del 26 febbraio 2019 di DiMartedì, in onda su La7 dalle 21.15. Tanti gli ospiti, in studio e in collegamento, con le interviste, i servizi di approfondimento, i mini talk e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.