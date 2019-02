Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato la sua malattia e la sua battaglia contro l’anoressia.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari, è stata protagonista di un servizio di Le Iene: ha raccontato la sua storia e la sua battaglia contro l’anoressia.

Valentina Dallari racconta la sua battaglia contro l’anoressia

Tutto è iniziato quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne: fu proprio Maria De Filippi che le disse di averla vista dimagrita. Dopo pochi mesi fece preoccupare tutti i suoi fan per la sua forma fisica, per la sua eccessiva magrezza. Grazie ai medici ed alla sua famiglia, fu ricoverata in un centro per qualche mese ed ora si sta riprendendo.

La giovane bolognese ha dichiarato ai microfoni de Le Iene:

“Sono passata da pochi followers ad averne 60mila, salivano sempre di più. Molte ragazze mi scrivevano, volevano sapere di me. Ho iniziato a fare dieta, mi sentivo in dovere di perdere peso.

Quando sono entrata in clinica ero 37 kili. Sto meglio ora fisicamente, ho ripreso un po’ di peso. Il mio rapporto col cibo è sempre un po’ così. Non c’è giorno in cui io non pensi al mio ricovero. Mi rendo conto della fatica che ho fatto, della strada che ho fatto. Devo accettare il mio nuovo corpo, non è facile. Nella malattia ho trovato tanta vita, ho capito che mi stavo uccidendo”.

Valentina Dallari ora ha vinto la sua battaglia ed è quasi guarita del tutto.

