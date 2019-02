Cecilia Rodriguez da capogiro, lato B in mostra: la foto infiamma Instagram

Cecilia Rodriguez da capogiro, lato B in bella mostra: la foto infiamma Instagram

L’argentina Cecilia Rodriguez continua ancora a stupire i suoi followers. La sorella più piccola di Belen Rodriguez è, senz’altro, una delle donne più belle e amate delle televisione italiana. Giunta in Italia alcuni anni fa, si è fatta strada nel mondo della moda, senza mai uscirne più. È proprio per questo motivo, infatti, che Cecilia è a tutti gli effetti una vera e propria celebrità. E, come tale, ha un seguito davvero numeroso. Basti considerare soltanto il numero dei suoi followers. Su Instagram, infatti, l’argentina conta all’incirca 3 milioni di seguaci. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Tuttavia, però, Cecilia non smette mai di “premiarli”. Ed, infatti, pochissime ore fa, ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato.

Non è assolutamente la prima volta che Cecilia Rodriguez pubblica foto incantevoli. Ne siamo abituati ormai. Eppure, però, ogni volta l’argentina stupisce sempre di più. Non solo, infatti, in intimo. Ma la sorella minore di Belen, poche ore fa, ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato. Si mostra di spalle in una bella piscina idromassaggio. Ovviamente, però, quello che avrà catturato l’attenzione di tutti i maschietti sarà stato un particolare. Cecilia, infatti, adotta una posa davvero straordinaria. Permettendo ai suoi più accaniti followers di far cadere l’occhio altrove. E, d’altra parte, è impossibile non farlo. Lo testimoniano, tra l’altro, i numerosi “like” e commenti di apprezzamento giunti sotto la foto. Ma, diciamoci la verità, come si può dar torto? Cecilia, ancora una volta, è davvero incantevole.