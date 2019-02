Belen Rodriguez e Stefano De Martino, trascorsa la notte insieme: novità in arrivo?

Da qualche tempo a questa parte si sta parlando in maniera sempre più insistente di un ritorno di fiamma, per così dire, tra la bellissima modella argentina Belen Rodriguez ed il ballerino Stefano De Martino. I due, ricordiamo, sono stati a lungo compagni di vita e, prima di allontanarsi, hanno avuto anche un bambino. Nonostante le tante smentite di entrambi, però, queste voci non si placano ed anzi questa mattina trovano nuovo vigore grazie alle foto che ha pubblicato il settimanale “Chi”.

Il tutto merita prima di essere contestualizzato. Domenica pomeriggio il ballerino è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Prima però di recarsi negli studi della RAI avrebbe trascorso la notte in compagnia proprio dell’argentina!

Belen e Stefano, notte insieme a casa di lei!

Come testimoniato dagli scatti pubblicati da “Chi”, il ballerino è arrivato a casa di Belen sabato sera ed è andato via il giorno dopo. Non è dato conoscere, almeno per il momento, cosa sia successo all’interno delle mura domestiche, ma in ogni caso il sospetto che tra i due possa essere in corso una sorta di ritorno di fiamma. Per questo motivo non è da escludere che a breve possano arrivare delle novità importanti per quanto riguarda la vita privata di questi due personaggi a dir poco noti.