La famosa showgirl, Pamela Prati, a fine marzo realizzerà il suo sogno: sposerà l’imprenditore Marco Caltagirone. L’ha rivelato lei stessa ai microfoni di Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Pamela Prati si sposa, l’annuncio

La showgirl sarda, Pamela Prati, è molto emozionata per il suo matrimonio imminente. A fine marzo sposerà il suo compagno, l’imprenditore Marco Caltagirone.

L’ha rivelato lei stessa ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione “Un giorno da pecora“. Le sue parole:

“Mi sposo a fine marzo, a Roma. Sono felicissima, sono molto emozionata, è importantissima, è il regalo più bello che la vita potesse farmi”.

La coppia ha scelto di coronare la loro storia d’amore con il matrimonio. Pamela ha già raccontato del suo compagno e del loro rapporto ospite da Vieni da me, definendo Marco “l’altra metà della mela”. I due stanno insieme da poco più di un anno, ma la Prati ha capito dal primo momento che sarebbe stato l’uomo della sua vita. La loro famiglia è già allargata con due bambini presi in affido.

Così la storica soubrette del Bagaglino ha rivelato il suo matrimonio imminente, tenendo top secret però, tutti i dettagli delle nozze.

Lo sposo è Marco Caltagirone di cui si sa poco. In un’intervista, Pamela ha rivelato alcune cose sul suo futuro marito spiegando che è un imprenditorie edile di 54 anni, più giovane di lei. Marco non ha profili social, ci tiene molto alla sua privacy. È romano ed ha studiato negli Stati Uniti. Ha costruito oleodotti in Libia, aperto cantieri in Corsica ed in Cina, dove ha realizzato ospedali e centri commerciali.

