Belen Rodriguez, la camicia si sbottona in diretta: l’incidente era inevitabile

La showgirl Belen Rodriguez è attualmente una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano.Ebbene si. È proprio così. Nonostante, infatti, Belen sia giunta dall’Argentina davvero in giovane età, ha saputo conquistare, sin da subito, tutti. Complici, ovviamente di tale successo, l’ironia, il suo carattere forte e la sua simpatia. Ma, ovviamente, una qualità ha prevalso sulle altre: la bellezza. Perché, diciamoci la verità, Belen è davvero incantevole. Non c’è un lato di lei che non sia fantastico. E, d’altra parte, ogni giorno lo conferma sempre di più. Come? Semplice. Con le foto pubblicate su Instagram. Beh, quelle sono davvero un capolavoro. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez, la sua vita privata, i suoi prossimi progetti lavorativi ed, infine, le sue foto più belle ed audaci su Instagram –> clicca qui

Belen Rodriguez, la camicia si sbottona in diretta: l’incidente era inevitabile

È uno dei personaggi televisivi del momento. Con Belen Rodriguez il successo è davvero assicurato. Non per nulla, infatti, la showgirl argentina conta su Instagram circa 8, 2 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero esorbitanti. Ed, evidentemente, sarà proprio per questo che l’argentina pubblica spesso scatti sul famoso social. L’abbiamo vista in tutte le salse. In intimo, in costume mentre si rilassa in piscina, con la sua famiglia. Insomma, in qualsiasi momento della sua vita. Eppure, però, Belen non si stanca mai di incantare i suoi fan. In questi ultimi giorni, infatti, la showgirl è impegnata in un nuovo shooting fotografico. Proprio in un recente articolo vi avevamo parlato di alcune foto davvero pazzesche. Tuttavia, però, Belen anche oggi ha continuato ad allietare tutti. Pochi istanti fa, infatti, ha pubblicato un video davvero da togliere il fiato. È sul letto con una camicia bianca e nera. Tutto bene fin qui, diremmo. Se non fosse per il fatto che la camicia si sbottona in diretta. E Belen è costretta a coprirsi per evitare uno spiacevole inconveniente. Ancora una volta, però, conferma una cosa: è sempre un incanto.