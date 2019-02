Valentina Allegri e Piero Barone, amore finito? L’incredibile indiscrezione spiazza tutti

Sembra proprio che la storia d’amore tra Valentina Allegri e Piero Barone sia giunta al termine. A dare questa clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi. Secondo, infatti, il giornale diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbero diversi indizi a confermare questa teoria. In primis, infatti, la mancanza del tenore alla discussione di laurea della figlia del mister Allegri. Pochi giorni fa, dunque, la ragazza si è laureata a Milano in Scienze delle comunicazioni. E, com’è giusto che sia, accanto a lei sono apparse le persone più importanti della sua vita. Tranne una. Il suo fidanzato Piero, infatti, non è comparso in aula. E nemmeno alla sua festa. Cosa sarà successo dunque?

Valentina Allegri e Piero Barone si sono conosciuto circa 5 mesi fa. È stato un amore a prima vista. Da quel momento, infatti, i due non si sono più lasciati. Tanto da passare anche alle presentazioni ufficiale con la famiglia di Valentina. Eppure, però, a distanza di mesi, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. E così, come rivela il settimanale Chi, la giovane coppia si è detta addio. Come detto precedentemente, infatti, ci sarebbero alcuni indizi che farebbero sospettare sul proseguo della loro storia d’amore. La figlia di Max Allegri, infatti, poche settimane fa, ha conseguito la laurea in Scienza delle Comunicazioni. Eppure, nonostante Valentina si mostrasse felice e spensierata, accanto a lei non c’era il suo fidanzato. Piero, infatti, non solo mancava alla discussione di laurea. Ma anche alla festa. Cosa sarà successo? La loro storia è giunta al termine? Ovviamente, non abbiamo conferme al riguardo. Tra l’altro, le foto di coppia sono rimaste sui profili di entrambi i ragazzi. Sarà una crisi passeggera allora? O magari Piero era impegnato in quel giorno? Staremo a vedere.

