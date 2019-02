Claudia Gerini ha ritrovato l’amore: svelato il nome dell’uomo

La famosa attrice di Suburra ha ritrovato la felicità. Ebbene si. Claudia Gerini sembra aver ritrovato il suo sorriso. Dopo la fine della relazione con Federico Zampaglione. E con il giovanissimo Andrea Preti. Claudia ha deciso di rimettersi in gioco. E di aprire nuovamente il suo cuore ad un uomo. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna. Sulla rivista, infatti, è possibile vedere delle foto che lasciano poco spazio ai dubbi. Claudia, fortunatamente, ha ritrovato l’amore. E sembra essere, questa volta, davvero la volta giusta. Ma chi è esattamente colui che le sta facendo di nuovo battere il cuore? Stiamo parlando, infatti, di Fabio Borghese.

Ogni donna nella sua vita sogna il principe azzurro. E sembra proprio che Claudia Gerini sia riuscita a trovarlo. Certo, c’è voluto un po’ di tempo. Ma alla fine sono i risultati quelli che contano, no? E così, trascorso un anno dalla fine della sua relazione con il modello Andrea Preti, Claudia ha ritrovato l’amore. L’uomo misterioso è Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V. Entrambi hanno dei trascorsi sentimentali davvero importanti alle spalle. Non solo Claudia, quindi. Ma anche Paolo vanta un matrimonio andato a male. Ma si sa, la vita riserva sempre delle seconde occasioni. E così, come lasciano intendere le foto di Diva e Donna, sembra proprio che le cose tra Claudia e Fabio vadano per il verso giusto. Dalle immagini pubblicate dal settimanale, infatti, si vede l’attrice intenta ad andare via. Mentre il suo cavaliere la rincorre per donarle l’ultimo bacio. Tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni, sembra proprio che la coppia si frequenti dall’estate scorsa. Beh, non ci resta che dire una cosa: se son rose, fioriranno. Non lo pensate anche voi?