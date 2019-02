Elodie e Diletta Leotta insieme in radio: la storia su Instagram fa impazzire i fan per colpa del look della bella cantante.

Diletta Leotta oltre a condurre il programma Diletta Gol su DAZN è anche una speaker radiofonica di Radio 105. La bellissima Diletta Leotta ha postato una storia su Instagram in compagnia dell’amica cantante Elodie. I fan però non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa in questa ripresa che riguarda proprio la bella cantante dai capelli rosa uscito da Amici di Maria De Filippi.

Diletta Leotta su Instagram con Elodie

Diletta Leotta non manca mai di aggiornare i suoi follower e i suoi fan in merito a ciò che le accade durante il giorno. Quindi non stupisce così tanto che, nelle storie pubblicate su Instagram di oggi, Diletta Leotta annunci ai fan chi sarà l’ospite che verrà in studio con lei per Radio 105. Ad accompagnarla in questa puntata infatti ci sarà Elodie la cantante di Nero Bali uscita da Amici di Maria De Filippi che, negli anni, ha ottenuto un successo dietro l’altro con le sue canzoni che sono diventate delle vere e proprie hit radiofoniche.

Elodie mostra le calze a rete nel video di Diletta Leotta

I fan però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio molto particolare che riguarda proprio Elodie e il suo look. Diletta Leotta nella storia dichiara di esserci vestita in maniera sobria, al contrario invece della sua amica Elodie che invece indossa le calze a rete. La conduttrice infatti la inquadra e Elodie prestandosi al gioco alza una gamba e mostra tutti la calza a rete, particolarmente intrigante, che ha fatto impazzire i fan. Il look di Elodie infatti ha attirato l’attenzione di tutti che hanno visto in questa calza a rete un non so che di molto sensuale e interessante al punto tale da premiare questa storia di Instagram con tantissimi like e commenti positivi.

