Anticipazioni Trono Over: cosa succede nelle puntate di Uomini e Donne giovedì 28 e venerdì 29 febbraio 2019.

È praticamente tutto pronto a Uomini e Donne per la scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez che andrà in onda venerdì primo marzo 2019 in prima serata su Canale 5. I due tronisti di Maria De Filippi hanno fatto un percorso piuttosto intenso in questi mesi nello studio di Uomini e Donne: c’è chi ha sofferto e ha rischiato di perdere entrambe le corteggiatrici, chi è arrivato ad un punto in cui la scelta era abbastanza chiara e palese a tutti. Nella puntata di oggi però c’è qualcosa che ha fatto ridere tutti: un corteggiatore ha preso Maria De Filippi e le ha cercato di fare un casquet e un ballo molto strano!

Uomini e Donne Over: Gemma e Rocco

Nella puntata di uomini e Donne il 7 febbraio torna però l’appuntamento con trono over visto che nei primi giorni della settimana sono state trasmesse le puntate del trono classico con, al centro dell’attenzione, ovviamente Luigi e Ivan. Questa volta i telespettatori vedranno al primo appuntamento con il Trono Over neanche a dirlo Gemma Galgani come protagonista e vedremo come prosegue la sua conoscenza con Rocco Fredella il discorso verterà ancora una volta sul fatto che Gemma non si sente pronta per avere un intimità più spinta con Rocco e il corteggiatore della dama di Torino si dimostra abbastanza esasperata al punto tale da chiedere a Gemma di trascorrere una notte speciale insieme all’interno del Castello dove sono state registrate le puntate di Uomini e Donne inerenti la scelta di Lorenzo, Teresa, Luigi e Ivan.

Uomini e Donne Over, Ida e Riccardo

Altre curiosità sulla puntata di oggi di Uomini e Donne Ida Infatti chiuderà la frequentazione con David nonostante i due si stiano frequentando ormai da diverse settimane. Pare che Cristina, ex compagna di David, e il corteggiatore abbiano ancora un rapporto molto stretto e per evitare di ricevere delle delusioni forti, Ida ha deciso di chiudere la relazione. Vedremo come reagirà a questa notizia David. Vediamo poi Riccardo, l’ex di Ida, in una situazione di stallo totale con Roberta: i due litigano e non c’è modo di andare avanti.

