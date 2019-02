Uomini e donne, il Cavaliere del Trono Over nel mirino di Striscia La Notizia aggredisce l’operatore e denuncia il programma.

Il programma di Canale Cinque, Striscia La Notizia torna ad occuparsi dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nino Castanotto del Trono Over. L’uomo infatti ha chiuso un’agenzia di viaggi a Messina in Sicilia, ma alle sue spalle c’è una scia di debiti molto importante. Pare che infatti l’uomo debba dei soldi sia ai suoi ex dipendenti sia a dei clienti non soddisfatti che hanno lamentato numerose problematiche.

Nino Castanotto accusato da Striscia La Notizia, reazione sconvolgente

Ma non finisce qui, secondo gli inviati di Striscia La Notizia infatti Nino Castanotto di Uomini e Donne avrebbe gestito anche un ristorante in Franciacorta. Non ne era il proprietario, ma anche qui le cose non sono andate meglio. Nino pare abbia dichiarato nello studio di Maria De Filippi che il ristorante era suo, ma il punto è diverso. Max Laudadio ha così iniziato a parlare con i dipendenti e i collaboratori del ristorante che avrebbero parlato nuovamente di debiti. Uno dei dipendenti sostiene che Nino gli debba ancora 3mila euro. A questo punto il cavaliere di Uomini e Donne è stato “beccato” dal team di Striscia La Notizia e la reazione è stata veramente eccessiva. Nino infatti pare che abbia rotto la telecamera e abbia anche aggredito l’operatore di Striscia La Notizia. L’ira di Nino continua e l’uomo dichiara che il team di Striscia non sa la verità e che ha denunciato tutti: “Dovete smetterla, pagherò le persone cui devo dei soldi e recupererò tutti i crediti che ho, pagherò i miei debiti”.

Nino quindi si è dimostrato sicuro di sé e della sua condizione che, nonostante le accuse di Striscia La Notizia sembra piuttosto pesante da sopportare. Vedremo quindi cosa succederà e se l’uomo continuerà a partecipare a Uomini e Donne oppure dopo gli attacchi di Striscia La Notizia si ritirerà.

