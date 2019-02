Nilufar e Giordano di nuovo insieme? Le parole dell’ex tronista napoletana spiazzano i fan.

Erano una delle coppie più amate dal pubblico. Giovanissimi e innamoratissimi, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono due tra i protagonisti di Uomini e Donne più amati dai giovanissimi. Conosciutisi nello studio del famosissima trasmissione di Maria De Filippi, hanno continuato a parlare del loro amore nell’altro reality targato Maria: Temptation Island. E anche se durante la permanenza nel programma non sono mancati i litigi, Nilufar e Giordano sono usciti da Temptation insieme, più innamorati che mai. Qualcosa però è andato storto. E di recente i due hanno annunciato la fine del loro rapporto, dopo un periodo di crisi. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan della coppia, che seguivano i loro beniamini e che ancora oggi non si rassegnano alla fine del loro amore.

Nilufar e Giordano di nuovo insieme? Le parole di Nilufar spiazzano i fan

La fine della relazione tra Giordano e Nilufar è proprio dura da digerire per i fan. Questo è testimoniato anche dalle numerose domande che quotidianamente i followers pongono ai due ragazzi. Proprio oggi, in una Instagram Stories postata dalla bella Nilufar sul suo profilo, compare una domanda di una fan: “Pensi di poter tornare con Gio?“. E come ammette anche l’ex tronista dagli occhi blu questa è la domanda che i fan le pongono più spesso! Ma sono altre le parole di Nilufar che hanno spiazzato i fan, in primis la sua secca risposta: no. “No perchè lui è una di quelle persone che quando chiude un rapporto( anche di amicizia) lo chiude definitivamente. Io da parte mia credo che la minestra riscaldata non sia mai buona, soprattutto quando il problema della nostra relazione era la profonda differenza dei nostri caratteri, desideri, modi di fare, diverse esigenze all’interno della relazione. Queste non sono cose che cambiano, sono cose su cui non ti incontri e non ti incontrerai mai.” E conclude con una frase che non lascia spazio a dubbi: “Non sempre stare insieme significa il bene dell’altro.”

