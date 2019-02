Uomini e Donne, nuova fiamma per Antonio Moriconi? Ecco il clamoroso indizio.

Dopo il due di picche ricevuto dalla bella Teresa, Antonio Moriconi è tornato attivo sui social. Non è passato molto tempo da quando la tronista Teresa Langella gli ha detto no, preferendo il biondo Andrea Dal Corso come compagno per la sua vita. Una scelta che si è rivelata sfortunata, in quanto Teresa ha ricevuto un secco no come risposta dal suo prescelto. E Antonio? Avrà gioito per questo? Non si sa. Quello che sappiamo è che il ragazzo, dopo la delusione iniziale, ha deciso di voltare pagina. E proprio a questo proposito c’è una recente storia pubblicata dall’ex corteggiatore su Instagram che non è passata inosservata.

Uomini e Donne, nuova fiamma per Antonio Moriconi? Ecco la prova

Il giovane maestro di sci ha infatti pubblicato una storia sul suo Instagram che ha incuriosito molto i suoi fan. Si tratta di un video in cui è alla guida della sua auto, in compagnia di qualcuno che lo riprende. Il dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei followers è che il ragazzo era davvero molto elegante. Cosa che potrebbe far pensare a un appuntamento galante. Non sono poche infatti le voci che sembrano riferire che Antonio fosse in compagnia di una nuova fiamma. Teresa è quindi già solo un ricordo? Non possiamo saperlo con certezza. Il fatto che ci sia una persona a riprenderlo alimenta non poco le voci di gossip, ma per molte persone è ancora troppo presto per Antonio per trovare un’altra donna. Staremo a vedere. E chissà se non sarà proprio il famosissimo studio di Maria De Filippi il posto in cui Antonio riuscirà a trovare il vero amore. Trono in vista per lui?