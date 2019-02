Una scelta improvvisa a Uomini e Donne? Gemma e Rocco vanno al Castello insieme?

Il trono over di Uomini e Donne non prevede il meccanismo classico del programma di Maria De Filippi per il trono classico. Non c’è un momento ufficiale della scelta con i petali, la dichiarazione e i sì e i no. Generalmente i corteggiatori del parterre femminile e maschile si frequentano e quando il loro rapporto diventa stabile, automaticamente escono dal programma e continuano la loro vita al di fuori. Vale per tutti, ma a quanto pare non per Gemma Galgani e Rocco Fredella.

Uomini e Donne, Gemma e Rocco nel castello delle Scelte

I due infatti pare che arriveranno nel Castello dove si tengono le scelte di Uomini e Donne per una notte speciale. Tra Rocco e Gemma la situazione non è proprio chiarissima, tra i due il rapporto infatti è piuttosto complicato e sembra che ci siano delle serie difficoltà nel proseguire e nell’approfondire la loro conoscenza. Pare infatti che Gemma non sia propriamente convinta di voler fare il passo di raggiungere l’intimità con Fredella. L’uomo così, per dare una spinta e l’ultima chance in qualche modo alla Galgani decide di invitarla al castello delle Scelte dove trascorrere una notte romanticissima.

Puntata speciale: La Decisione di Gemma

Non si sa se Gemma accetterà o meno, ma pare che Maria De Filippi abbia nettamente deciso di cavalcare l’onda e di dedicare uno speciale anche alla notte nel Castello tra Gemma e Rocco intitolandolo La Decisione. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni. Vedremo quindi se nascerà una di quelle puntate di Uomini e Donne di Gemma Galgani che rimangono nella storia come quella della famosa lettera dedicata all’ex Giorgio Manetti. Può anche essere che la dama di Torino deciderà di non andare al Castello con Rocco. Conoscendo però un pochino il percorso da una corteggiatrice storica di Uomini e Donne di Maria de Filippi è più che probabile che Gemma invece accetterà e vedremo se durante la notte al Castello trascinata dalla bellezza del luogo e dal romanticismo deciderà di lasciarsi andare alla passione con il suo corteggiatore

