Caterina Balivo ospita l’intramontabile cantante Wilma Goich e con lei fa il classico gioco della cassettiera.

Wilma Goich è l’ospite nella puntata di oggi di Vieni da Me. Il programma di Caterina Balivo di Rai Uno, come sempre, tiene compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio. Nella cassettiera, il gioco cardine del programma, sono venuti fuori aspetti molti interessanti della vita della cantante. Dagli esordi al Festival di Sanremo, fino al tormentato amore con il suo ex marito Edoardo Vianello.

Wilma Goich a Vieni Da Me, l’esperienza a Sanremo e l’amore tormentato con Edoardo Vianello

Il primo oggetto che viene fuori dalla cassettiera è inevitabilmente una nota musicale. Così Wilma ricorda la sua esperienza al Festival di Sanremo nel 1965, quando concorreva alla kermesse canora con l’intramontabile brano ‘Le colline sono in fiore’: “Durante il Festival di Sanremo ero bloccata, paralizzata e non volevo entrare sul palco, non stavo bene mi fecero una iniezione. Così Mike Buongiorno, vedendo che io non volevo entrare, mi ha letteralmente preso, spinto e dato un calcio sulla schiena per farmi entrare sul palco”. Subito dopo il ricordo di Sanremo, Wilma torna indietro alla sua infanzia ed al rapporto con i genitori: “Io sono nata sulle montagne dove c’era una fabbrica dove lavorava papa. Mi ricordo che io e i miei fratelli avevamo una slitta costruita da mio padre e andavamo sulla neve che c’era da novembre a marzo. Mio padre mi è mancato molto quando è venuto a mancare, perché è morto presto. Però ho avuto una mamma speciale che è rimasta vedova a 37 anni ed ha aiutato me e mio fratello a crescere sani”. Infine immancabile il commento del suo amore tormentato con l’ex marito Edoardo Vianello: “La mia casa discografica mi sconsigliava di mettemi con lui, perché aveva mille donne. Andai al Cantagiro e noi in quel periodo non ci parlavamo. Allora lui si presentò con un barboncino nano, e disse: questo è per te, cane vuol dire fedeltà e io sarò fedele con te”. Wilma poi aggiunge: “Però lui non è stato fedele come il barboncino. Ho sofferto moltissimo però quando mi ha lasciato per un’altra. Eduardo mi ha lascito che ero molto piccola, per me il matrimoni era eterno, e non accettavo che succedessero certe cose. Ho sopportato poi ci siam dovuti separare”.