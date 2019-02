Chi è Huda Kattan: età, carriera, vita privata della famosa makeup artist

Ci sono donne che tramite i social sono diventate delle vere e proprie imprenditrici di caratura mondiali. Questo è il caso di Huda Kattan, bellissima beauty blogger di origini irachene che ha conquistato il mondo dei social e non solo, costruendo tramite il proprio account su Instagram una vera e propria macchina da soldi. Il tutto grazie ai suoi consigli sul make up e sulle nuove tendenze da seguire per il popolo femminile del web. La rivista Forbes l’ha inserite inoltre tra le new entry nella classifica delle “America’s Richest Self-Made Women” insieme a Kylie Jenner. In molti però vogliono sapere di più su Huda Kattan, chi è, vita privata, età e tanto altro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla truccatrice che ormai è diventata una star del web.

Chi è Huda Kattan: età, carriera, vita privata della famosa makeup artist

Huda Kattan è nata il 2 ottobre 1983 ad Oklahoma City in Oklahoma ed è la prima di quattro figli. I suoi genitori provengono dall’Iraq, dopo essersi trasferiti prima a Cookeville e poi a Boston, la Kattan ha frequentato l’università del Michigan dove si è laureata in finanza. Dopo essersi trasferita prima a Dubai e poi a Los Angeles, Huda Kattan ha iniziato a studiare make-up, diventando truccatrice di molte celebrità tra cui Eva Longoria e Nicole Richie. Dopo aver collaborato con svariate aziende di cosmetici, la Kattan Insieme alle sorelle ha fondato l’azienda di cosmetici Huda Beauty, che conta più di 140 prodotti e che le ha permesso di guadagnare ben 550 milioni di dollari. Ma la vera popolarità di Huda, deriva come detto dal suo profilo social su Instagram. Attualmente infatti vanta ben 33.2 milioni di follower, e secondo alcune stime arriva a guadagnare circa 20.000 dollari ad ogni post sponsorizzato che pubblica sul suo profilo. Nel 2017 inoltre è stata inserita nella lista del Times delle 25 persone più influenti su Internet. Il suo obiettivo? Ispirare le donne con il suo concetto di bellezza. A giudicare dal successo social ed economico raggiunto, ci è decisamente riuscita. La Kattan è musulmana ed è sposata con un uomo che ha incontrato quando era ancora una teenager con cui ha avuto una figlia.

