La corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, è stata avvistata insieme ad Andrea Zelletta.

Dopo essere stata la non scelta di Ivan Gonzalez, il quale ha preferito uscire dal programma con Sonia, Natalia Paragoni è ritornata tra le braccia del tronista Andrea Zelletta. È stata avvistata proprio con lui durante un’esterna.

La scelta del tronista Ivan Gonzalez andrà in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 insieme a quella di Luigi Mastroianni. Secondo le anticipazioni, lo spagnolo ha deciso di uscire dal programma Uomini e Donne con Sonia Pattarino, che avrebbe ricambiato la voglia di iniziare una relazione. La corteggiatrice non scelta, Natalia Paragoni, non sembra essersi disperata troppo.

Uomini e Donne, Natalia avvistata con Andrea

Natalia Paragoni non è stata scelta da Ivan Gonzalez e non sembra essersi disperata troppo per la decisione dello spagnolo di uscire con Sonia che è riuscita a conquistarlo grazie alla sua spontaneità ed alla sua bellezza.

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata registrata dopo la scelta, rivelano che Natalia Paragoni è stata avvistata con Andrea Zelletta in esterna.

La corteggiatrice aveva già espresso il suo interesse per il tronista dagli occhi azzurri già nelle puntate precedenti alla scelta ed aveva anche registrato alcune esterne. Senza lasciarsi troppo andare, Natalia era sempre molto presa da Andrea durante le loro uscite. Per questo motivo ha deciso di ritornare nel programma per continuare la conoscenza ed il percorso iniziato con Andrea.

La bella giovane di Sondrio ha lavorato come modella e ombrellina nelle gare di Moto Gp. Sembra essere molto timida in puntata, ma è riuscita a catturare l’attenzione di Andrea grazie alla sua dolcezza oltre che al suo bel viso.

