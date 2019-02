Maurizio Costanzo verso le nozze d’argento: le parole per la moglie Maria de Filippi lasciano tutti senza fiato.

E’ una delle coppie più longeve della tv. Oltre che più amate. Sono loro, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, veri e proprio pilastri della televisione italiana. Ma se entrambi sono costantemente presenti sul piccolo schermo da anni, poco sappiamo sulla loro duratura storia d’amore. Una coppia molto discreta, che non ha mai amato il gossip e tutte le voci che lo riguardano. Quello che è certo è che tra la regina di Uomini e Donne e Maurizio è stato ed è ancora amore vero. Un amore che si appresta a raggiungere un traguardo importantissimo. Era il 28 Agosto del 1995 quando i due sono diventati marito e moglie. Da allora non si sono mai lasciati. Nel 2020 quindi festeggeranno ben 25 anni di matrimonio, le nozze d’argento. In un’intervista rilasciata a “La Verità”, il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato tutti i segreti che hanno reso la storia con Queen Mary così bella e duratura.

Per tutte le ultime news su Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e tutte le loro trasmissioni più importanti CLICCA QUI!

Maurizio Costanzo verso le nozze d’argento con Maria: le sue parole colpiscono i fan

Le nozze d’argento sono un traguardo davvero importante e lo stesso Maurizio non nasconde il suo stupore: “Sinceramente? Non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho pensato a tutto, anche di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no.” Non è difficile capire lo stupore di Maurizio, in quanto, il giornalista vanta di ben quattro matrimoni. Prima di Maria, è convolato a nozze con la reporter Lori Sammartino, la giornalista Flaminia Morandi e infine Marta Flavi. Ma finalmente nel 1995 ha sposato la De Filippi, quella che sarebbe diventata sua moglie per il resto della sua vita. “Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Sicuramente non deve esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi che io e Maria in 25 anni non abbiamo mai litigato.” Parole dolcissimi nei confronti della sua Maria, per cui, come aggiunge, sarebbe disposto a fare davvero qualsiasi cosa: “Io credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario deve essere l’amicizia, il sostegno reciproco, e poi dopo l’amore. Adesso per lei farei davvero qualsiasi cosa: anche scalare l’Everest!”

Forse ti interessa anche leggere —–>Maria De Filippi balla a Uomini e Donne: il corteggiatore la trascina / VIDEO