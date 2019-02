Taylor Mega, la foto provocante pubblicata su Instagram fa impazzire i fan.

Bellissima e biondissima, Taylor Mega in pochi mesi è riuscita a finire sulla bocca di tutti. Complice un breve flirt col noto imprenditore Flavio Briatore, è bastato poco alla bellissima Taylor per diventare famosa sul web. E non solo. La ventiquattrenne originaria di Carlino, in provincia di Udine, è stata infatti anche se per poco una delle concorrenti dell’edizione ancora in corso dell’Isola dei famosi. E anche se la sua avventura in Honduras è durata davvero poco, la modella dai capelli biondissimi ha ottenuto ciò che forse più desiderava dalla partecipazione al reality: i followers! Taylor vanta oggi più di un milione di seguaci e altrettanti like e commenti alle sue foto. Foto che quotidianamente posta sul suo profilo e che spesso e volentieri mettono in mostra le sue notevoli curve.

Taylor Mega: la foto pubblicata su Instagram ha fatto impazzire i fan

Nonostante gli occhi più attenti e maligni abbiano notato i ritocchini chirurgici a cui si è sottoposta, Taylor e le sue foto riscuotono sempre un enorme successo. Merito dell’indiscutibile bellezza dell’ex fiamma di Briatore, attualmente fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang. E anche l’ultimo post pubblicato dalla bella modella non ha lasciato di certo indifferenti i suoi sostenitori. La ragazza ha postato tre foto in cui non solo indossa una maglietta bianca con una notevole scollatura, ma addenta un limone in una posa alquanto provocante. La bella Taylor sa sicuramente come provocare i suoi fan, che non tardano a riempire la foto di cuoricini, commenti e in questo caso.. di limoni!