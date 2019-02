L’Amica Geniale 2, splendida notizia in arrivo: adesso è proprio ufficiale

È in arrivo una fantastica notizia per tutti i fan de L’Amica Geniale. La fiction, andata in onda su Rai Uno l’autunno scorso, ha incantato e conquistato tutti. Tanto che Saverio Costanzo, regista della prima stagione, ha voluto a tutti i costi proseguire con l’avventura. La seconda stagione della seria, intitolata come l’omonimo romanzo di Elena Ferrante Storia di un nuovo cognome, sta appunto per ripartire. Ovviamente, però, prima di andare in onda, è necessario iniziare le riprese. A tal proposito, infatti, in un recente articolo vi avevamo svelato una delle location scelte per la ripresa di alcune scene. Ma quindi, quando inizieranno? E, soprattutto, quando potremo rivedere l’amata serie in Tv?

La seconda stagione de L’Amica Geniale è stata ormai confermata da tempo. La fiction, infatti, ha riscosso un notevole successo sin dal primo momento. Ed è stato necessario, quindi, continuare con il medesimo progetto. Avremo modo, così, di poter assistere al continuo delle vicende di Elena e Lila, le due ragazzine napoletane diventate amiche. A tal proposito, infatti, le vicende si concentreranno sempre sugli stessi personaggi. Confermate, quindi, Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Ma non solo. Questa decisione è dovuta principalmente al fatto che sono stati scelti tutti ragazzini alla prima esperienza televisiva. Ed, evidentemente, è stato proprio questo a provocare lo sconsiderato successo da parte del pubblico. E, soprattutto, della critica. Ma quando inizieranno le riprese allora? Stando ad alcune indiscrezioni, il tutto dovrebbe iniziare tra fine marzo ed inizio aprile. Come detto precedentemente, quindi, le scene verranno girate in alcune zone di Napoli Centro, tra cui Port’alba. Fino, poi, a raggiungere l’Isola d’Ischia. Quando, invece, andrà in onda? Per questo dovremo aspettare un po’. A quanto pare, infatti, i nuovi episodi verranno trasmessi nel 2020. Anche voi non vedete l’ora?