La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è finita. A renderlo pubblico è un duro messaggio di lei nei confronti dell’attuale ex fidanzato.

La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi a quanto pare è arrivata alla fine. La figlia di Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne stavano insieme ormai da diversi mesi e il loro rapporto sembrava davvero solido. Negli ultimi tempi infatti per i due fidanzati si era anche parlato anche di matrimonio, che stando alle voci, si sarebbe dovuto celebrato a breve. Tuttavia, adesso sembra che qualcosa sia cambiato. Infatti, poche ore fa la stessa Mercedesz ha pubblicato un messaggio all’interno di una storia che ha mandato i fan della coppia totalmente nel panico. Attualmente però Lucas non ha lasciato alcuna dichiarazione quindi riceveremo eventuali conferme nel corso del tempo. Ma scopriamo meglio cosa dice il messaggio della Henger.

Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è finita: il duro messaggio di lei

Sul profilo Instagram di Mercedesz è visibile una storia che riserva dure parole nei confronti dell’attuale ex fidanzato Lucas. “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo…non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita.” e aggiunge “Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente”. Il suo messaggio è sicuramente rivolto al gesto dell’ex che invece ha pensato fosse giusto cancellare tutte le loro foto insieme dal suo profilo personale di Instagram. La Henger non ce l’ha fatta a stare in silenzio e ha preferito commentare subito il fatto. Di conseguenza, però, con queste dure parole l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha reso pubblica la sua rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne.

