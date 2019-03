Estrazione Million Day oggi 1 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Ogni giorno alle ore 19.00 l’appuntamento è ormai quello tradizionale. A quell’ora, infatti, avviene una delle estrazioni più attese in senso assoluto dagli italiani, vale a dire quella del fantastico Million Day. Si tratta di una delle lotterie di maggior successo in Italia e questo lo si spiega certamente con il fatto che l’estrazione è quotidiana e, inoltre, ognuno dei concorrenti ha la possibilità di portare a casa una cifra considerevole pari ad un milione di euro. Niente male, per usare un eufemismo, ancor di più se si considera il fatto che per tentare la fortuna basta comprare un biglietto al costo di solo 1 €.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da conoscere a proposito della magnifica estrazione che è il Million Day e per essere sempre aggiornato sulle varie lotterie che si tengono in Italia in pratica ogni giorno, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 1 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 1 marzo | Come si gioca

Giocare a questa lotteria, come detto, è davvero molto facile, oltre che estremamente facile. Non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 €. Dovrai, inoltre, scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 ed incrociare le dita nella speranza che la tua combinazione di numeri sia quella vincente. In questo caso, otterrai un milione di euro, indipendentemente dal numero di persone che in quel giorno condividono il tuo destino.

Estrazione Million Day oggi 1 marzo | Gioca responsabile

Al di là di tutto, però, ricorda di essere sempre responsabile quando giochi visto e considerato che la ludopatia è un problema sempre crescente. Questi i numeri estratti nella giornata di ieri 28 febbraio.