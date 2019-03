Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Speciale Uomini e Donne. Andrà in onda, infatti, la scelta di Luigi e Ivan con tantissime sorprese. Eccole nel dettaglio.

Stasera, 22 febbraio, andrà in onda lo speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte dei tronisti. Dopo Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, questa sera sarà la volta di altri due tronisti, ovvero il ventitreenne siciliano Luigi Mastroianni e lo spagnolo ventisettenne Ivan Gonzalez. I due tronisti dovranno infatti scegliere tra le loro due rispettive corteggiatrici. Dopo mesi di corteggiamenti, tira e molla ed emozioni a non finire è arrivato il momento della scelta, come andrà a finire questa sera?

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Speciale Uomini e Donne | Anticipazioni

Questa sera alle 21.20 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Uomini e Donne la Scelta. Ivan e Luigi trascorreranno due giorni in villa insieme alle rispettive corteggiatrici, per poi arrivare a scegliere la donna della loro vita. Luigi dovrà scegliere tra Irene, ragazza romana di vent’anni e Valentina, 29 anni ed originaria di San Benedetto del Tronto. Ivan invece dovrà scegliere tra Sonia, ragazza trentunenne di Sassari e Natalia, ventunenne di Sondrio. Adesso le domande sono due: chi sarà la scelta dei tronisti? E poi, la scelta si presenterà alla festa finale nel Castello?

Stasera in Tv, venerdì 1 marzo: Speciale Uomini e Donne | Ospiti

Alla festa nel Castello non mancherà la simpaticissima Tina Cipollari, la party planner Valeria Marini, la fashion blogger Giulia De Lellis, la stylist Anahi Ricca e l’opinionista Gianni Sperti. Con loro ci saranno anche tantissime coppie nate proprio a Uomini e Donne. Con loro i tronisti potranno condividere i trepidanti momenti che li dividono dall’incontro con quella che sarà loro scelta. Insomma il cast è al completo, il gran galà è organizzato, ora non ci resta che scoprire chi saranno le protagoniste femminili.