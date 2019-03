Chi è Giorgia: età, carriera e vita privata di una delle cantanti più famose e amate del nostro Paese.

La sua è indiscutibilmente una delle voci più belle della musica italiana. Voce nata al Festival di Sanremo e cresciuta sorprendentemente negli anni. Si tratta di Giorgia, vero nome Giorgia Todrani. Nata a Roma, nel quartiere Monteverde, il 26 Aprile del 1971, la bella romana ha la musica nel sangue: è figlia del musicista Giulio Todrani, fondatore del gruppo soul Io vorrei la pelle nera. Cresce quindi a pane e musica, ascoltando soul, blues jazz: viene contagiata così dalle splendide voci di Aretha Franklin e Billie Holiday, che diventano due dei suoi idoli.

Chi è Giorgia: carriera

La sua carriera musicale ha inizio con la realizzazione di alcuni jingle musicali. Successivamente Giorgia diventa la corista di Zucchero. Ma è nel 1993 che Giorgia partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Sanremo Giovani con un brano scritto da lei dal titolo Nasceremo, col quale vince e si aggiudica la partecipazione di diritto alla prossima edizione. Nel 1994 Giorgia partecipa alle Nuove Proposte con quella che sarebbe diventata uno dei suoi più grandi successi: E Poi. Ma la cantante romana arriva solo settima. La grande rivincita arriva nel 1995, quando Giorgia vince il Festival e il premio della Critica con la bellissima Come Saprei. Da lì, inizia una carriera costellata di grandissimi successi, tra cui Gocce di memoria, colonna sonora della pellicola La finestra di fronte di Ozpetek, Strano il mio destino, Di sole e d’azzurro, scritta da Zucchero e con la quale si è classificata seconda nell’edizione di Sanremo del 2001. Importanti per la cantante sono stati anche i duetti e le collaborazioni con grandissimi artisti italiani. Prime tra tutti ricordiamo Vivo per lei, con Andrea Bocelli, Scirocco d’Africa e Vento di Passione con Pino Daniele, di cui era molto amica.

Chi è Giorgia: la perdita di Alex Baroni e l’attuale compagno

La vita sentimentale di Giorgia è segnata da un grandissimo dolore: la perdita del suo fidanzato, il cantante Alex Baroni, che ha perso la vita a causa di un incidente in moto nell’aprile del 2002, dopo alcune settimane di coma. Un dolore che ha sconvolto la cantante e che ha influenzato inevitabilmente anche la sua carriera. Ad Alex la cantante ha dedicato un album, il greatest hits “Le cose non vanno mai come credi”, che contiene l’inedito Marzo, il brano che racchiude le emozioni della cantante durante i lunghi giorni di agonia.

E’ stato Emanuele Lo Iacono a far tornare il sorriso alla cantante romana, il musicista, ballerino e coreografo conosciuto nel 2004. Nel 2010 dal loro amore è nato Samuel.