Elisa Toffoli, età carriera, vita privata e quell’infanzia difficile.

Elisa Toffoli, da tutti conosciuta come semplicemente Elisa, è una delle cantanti italiane più amate degli ultimi vent’anni. La sua potente voce ha rapito il pubblico, i suoi brani suonano ogni giorno in tutte le radio. Elisa è una vera e propria star nazionale ed internazionale. Infatti è una delle artiste italiane più amate anche all’estero. Prima l’Europa intera, poi l’America, la voce di Elisa pare non conoscere confini ed arriva a tutti. Insomma Elisa è praticamente una delle cantanti più conosciute nel nostro Paese. Ma siete sicuri di sapere proprio tutto sul suo conto? Dagli esordi ai grandi successi, fino alla sua vita private finanche una infanzia difficile, ecco tutto quello che dovete sapere su Elisa Toffoli.

Per ulteriori news su Elisa Toffoli –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisa ha detto sì: tutte le FOTO del matrimonio con Andrea Rigonat

Elisa Toffoli: età, carriera e quella apparizione in tv a 15 anni da Fiorello quando ancora era sconosciuta

Elisa, all’anagrafe Elisa Toffoli nasce a Trieste il 19 dicembre 1977. E’ da sempre una cantautrice, compositrice e musicista. Tra l’altro una grande particolarità che la contraddistingue dagli altri artisti italiani: Elisa infatti è una delle poche cantanti italiane che ha nel suo repertorio quasi esclusivamente soltanto canzoni in lingua inglese. La musica la ‘rapisce’ sin da giovane: all’età di undici anni scrive i suoi primi testi e già compone melodie. A tredici anni poi, alterna il lavoro di sciampista, con le prime esibizioni canore nei localini. Nel lontano 1992, a quindici anni, appare per la prima volta in tv nel programma di piazza di Rosario Fiorello, ovvero Karaoke. Lì Elisa cantò Questione di Feeling e, di fatto, quella fu la sua prima esibizione canora televisiva. Da lì la sua crescita musicale aumenta di anno in anno. Alla tenera età di 19 anni si fa notare dal grande pubblico con il suo album d’esordio. La consacrazione arriva però a 23 anni, quando vince il Festival di Sanremo con la canzone Luce. In venti anni di carriera, con nove album in studio e più di 5,5 milioni di dischi venduti, Elisa ha vinto davvero tutti i principali premi e riconoscimenti musicali esistenti: dal Festival di Sanremo, Premio Lumezia, ben 15 Wind e Music Awards, Festivalbar, Nastro d’Argento, MTV Europe Awards ed addirittura una candidatura all’Oscar come miglior canzone originale.

LEGGI ANCHE -> Elisa Toffoli e la dolorosa confessione: “Sono stata picchiata”

Elisa Toffoli: il matrimonio con Andrea e quell’infanzia difficile

Elisa è sposata con Andrea Rigonat che è anche il suo storico chitarrista che la accompagna da sempre ad ogni suo concerto in giro per l’Italia e per il Mondo. La loro è una storia d’amore infinita, in quanto si sono conosciuti giovanissimi proprio sul palco e da allora non si sono più lasciati. Elisa e Andrea hanno due figli, Emma Cecilie e Sebastian. Elisa ha sviluppato una spiccata sensibilità che riversa nelle sue canzoni. Questa sensibilità, probabilmente è anche il frutto di un’infanzia difficile, come da lei stessa dichiarato qualche anno fa in un’intervista: “I miei bambini stanno curando certe mie vecchie ferite. Faccio fatica a parlare di questo. Il fatto è che ho avuto un’infanzia difficile. Con un padre, diciamo, imprendibile. Sono cresciuta in una famiglia tutta storta. È stata dura. Avevo valanghe di rabbia, fiumi, oceani. E la rabbia non passa mai. Impari a controllarla. Ma senti che scatta dentro di te. Magari non muovi un muscolo, non dici niente. Ma sai che lei ha fatto ‘clic’ ed è partita. È sempre lì. Per questo mi fa ridere l’immagine che circola di me: una donna dolce, la ragazza della porta accanto. È vero, sono anche così. Ma in me vive tutto questo tumulto”.