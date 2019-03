Napoli – Juventus in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Senza ombra di dubbio quella in programma per questa sera è la madre di tutte le partite in Italia. Si affrontano, infatti, la seconda e la prima forza del campionato, con il Napoli che proverà a superare i rivali della Juventus, e viceversa, più per la gloria che per reali motivazioni di classifica. Confortevole, infatti, il vantaggio della Juve, che ha un margine di 13 punti di vantaggio sugli azzurri, che a loro volta sono saldamente al secondo posto. Davvero da urlo questo big match che mette contro tanti fenomeni: Insigne, Ronaldo, Koulibaly, Bonucci, Allan e Pjanic. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida davvero da urlo, dal momento che rappresenta sempre uno dei grandi classici di questa Serie A.

Per non perderti mai un grande evento in programma ogni sera in televisione e per essere sempre ed in maniera costante aggiornato sulla programmazione in Tv giorno dopo giorno, allora CLICCA QUI!

Napoli vs Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv

Dopo il grande spettacolo offerto ieri sera dal derby di Roma e in tutte le altre gare di questo turno fin qui disputate, è tempo del grande finale e della resa dei conti tra il Napoli e la Juventus. Gli azzurri, infatti, vogliono dimostrare di non essere così distanti dai loro acerrimi rivali. Si tratta di una partita imperdibile che sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Se non sarai a casa, ricorda che in streaming potrai seguirla tramite l’app di Sky Go