Valentina Allegri e Piero de Il Volo si sono lasciati: ecco cosa è successo alla laurea di lei.

Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Max, ha raggiunto un importante traguardo della sua vita, ovvero la laurea. Un giorno che non dimenticherà mai e che, sicuramente, avrà un posto speciale nel suo libro dei ricordi. I giorni speciali, si sa, si passano con le persone speciali. Familiari, amici ed il fidanzato. Alla festa di laurea di Valentina c’erano tutti, o quasi. Si, perché tra i familiari, le amiche e gli amici, mancava una persona: il fidanzato Piero Barone, il cantante del trio lirico Il Volo. Ecco cosa è successo tra i due.

Per essere sempre aggiornati sulla storia d’amore tra Valentina Allegri e Piero de Il Volo, allora CLICCA QUI

Valentina Allegri si laurea ma Piero Barone de Il Volo non c’è

La festa di laurea di Valentina è stata bellissima. Così come lei, solare e raggiante. A mancare però, come detto, è stato Piero, il fidanzato. I due facevano coppia fissa da oramai cinque mesi. Erano ufficialmente fidanzati, in quanto si erano presentati anche alle rispettive famiglie. Un amore che, almeno dai social, sembrava andare a gonfie vele. Tenerezze, baci e messaggi dolci continuamente ‘viaggiavano’ via social tra i due innamorati. Essì, perché Piero, in questi cinque mesi, è stato spesso lontano dall’Italia a causa delle sue tournèe canore in giro per il mondo. Qualcosa è andato storto dunque e Valentina e Piero hanno dovuto dirsi addio, proprio a ridosso della laurea di lei.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2019, Il Volo: dopo gli insulti ricevuti arriva lo splendido messaggio sui social

Valentina Allegri e Piero Barone: perché si sono lasciati?

Ma perché Valentina e Piero, che sembravano così innamorati, si sono lasciati? E’ questa la domanda che attanaglia la mente dei tantissimi fan della coppia. La separazione è infatti avvenuta come un fulmine a ciel sereno. Il dunque non è ancora chiaro e chissà se mai un giorno verrà fuori. Intanto però c’è da evidenziare una cosa: attraverso i social i due non lasciano trapelare nessun elemento di tristezza che possa rimandare, direttamente o indirettamente, all’ex partner. Questo può far subentrare un’altra ipotesi: e se fosse soltanto una crisi passeggera?