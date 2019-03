Rita Dalla Chiesa sta male, la confessione a Domenica In, poi l’appello di Mara Venier ad Albano.

Pochi minuti fa la nota giornalista Rita Dalla Chiesa è stata ospite nel salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. Qui Rita è stata protagonista di una lunga intervista con la Venier che ammette di vederla molto provata in volto. Rita annuisce e confessa che questo per lei non è un bellissimo periodo. Tutto è iniziato con la morte del suo ex marito, ovvero l’amatissimo Fabrizio Frizzi. Per l’occasione Rita, insieme a Mara Venier, ricordano con immensa commozione il grande presentatore Rai venuto a mancare lo scorso anno e alcuni aneddoti che lo riguardavano. Dopo questo commovente passaggio, Rita ammette di star male anche a causa della scomparsa del genero. Infine, nella parte conclusiva dell’intervista viene fuori la spinosa questione che ha visto la nota giornalista allontanarsi dall’amico Albano Carrisi. Ecco spiegate le ragioni.

per essere sempre aggiornato in tempo reale sul programma Domenica In allora CLICCA QUI

Rita Dalla Chiesa a Domenica In spiega la fine dell’amicizia con Albano Carrisi: la reazione di Mara Venier

LEGGI ANCHE -> Domenica In, spavento per Mara Venier: scappa un “vaffa” in diretta tv

Il motivo della fine dell’amicizia tra Rita Dalla Chiesa ed Albano Carrisi? Ecco come risponde la giornalista alla domanda di Mara Venier: “Ho difeso Loredana )Lecciso, ndr), mi sembrava giusto difenderla. Non ho capito cosa sia successo, mi sono trovata invischiata in un tornado che aveva preso loro. Un po’ mi manca Albano”. A queste parole Mara non resiste e fa un appello in diretta televisiva rivolto proprio ad Albano: “Se per caso stai vedendo domenica in, non se può fa che tu e Rita non vi parlate da un anno. Ne parlo pubblicamente perché voglio che lui sappia quanto stai male”. All’appello di Mara, Rita fa una precisazione: “Ho perso due persone importantissime della mia vita, Fabrizio e mio genero. La priorità ce l’hanno gli altri, se tu non sei stato in grado di starmi vicino in un momento in cui stavo male, vuol dire che forse..”. E, proprio prima che Dalla Chiesa riuscisse a terminare la frase, Mara la interrompe.

LEGGI ANCHE -> Ermal Meta a Domenica In: “Ecco cosa successe dopo il mio sbarco in Italia”