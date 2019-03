Stasera in Tv, domenica 3 marzo: The Good Doctor 2 su Rai 2 | Trama | Cast | Anticipazioni

Proseguono le storie del medico ‘speciale’ Shaun Murphy al St. Bonaventure Hospital. Questa sera, domenica 3 marzo su Rai 2 torna una nuova puntata, la quinta, della serie tv americana prodotta da ABC, The Good Doctor. Si tratta della seconda stagione del seguitissimo medical drama, che ha come protagonista un chirurgo specializzando disabile, interpretato dall’attore inglese Freddie Highmore. La seconda stagione della saga vedrà l’entrara del cast di una vecchia conoscenza: l’attrice Lisa Eldstein, che ha interpretato per 7 anni Lisa Cuddy in Dr. House.

Stasera in Tv, domenica 3 marzo: The good doctor 2, anticipazioni della quinta puntata

Gli episodi che andranno in onda saranno due. Nel primo, intitolato Empatia, fa il suo arrivo in ospedale George, un uomo con tendenze pedofiliache che non ha mai ceduto ai suoi impulsi. Gli ormoni che prende George per sopprimere le sue voglie sessuali gli hanno provocato un forte malore e quindi deve farne a meno. L’uomo si ferisce nell’intento di castrarsi e supplica i medici di farlo, ma questi devono prima curare l’infezione provocata dalla feritain modo che i suoi bassi livelli di testosterone non lo conducano alla morte. Alex e Shaun invece hanno in cura Billy, un minorenne delinquente. Alex vorrebbe intervenire e curare una ferita sulla fronte di Billy risalente al periodo in cui il ragazzo viene abusato dal padre, ma tutto diventa più complicato quando le condizioni di salute di Billy peggiorano.

Nel secondo episodio dal titolo Quarantena, dopo aver dormito insieme Melendez e la dottoressa Lim concordano nel non farlo mai più, nonostante siano stati bene. Intanto il pronto soccorso dell’ospedale viene messo in quarantena a causa di due pazienti che al ritorno da un viaggio in Malesia, muoiono per un problema respiratorio. All’interno della struttura restano Shaun, Morgan, Lim e il figlio Alex, Kellan. Morgan prende in cura Tyler, un paziente con cui condivide un sentimento mentre Lim si ammala ed è costretta a isolarsi e la situazione peggiora ancora quando tutti sembrano essere in condizioni critiche.

