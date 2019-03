Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto di lei in intimo. Lo scatto diventa subito virale e sua sorella, Cecilia, rende tutto ancora più piccante.

La modella e showgirl Belen Rodriguez ha mandato di nuovo in visibilio i suoi fan, pubblicando una foto in intimo sul suo profilo Instagram. La sorella, Cecilia, ha commentato il post.

Belen in intimo, il commento di Cecilia

Belen Rodriguez ha postato su Instagram una sua foto in intimo prima di andare a dormire, la didascalia della foto è infatti “Notte”.

Visualizza questo post su Instagram Notte Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 2, 2019 at 2:17 PST

La bella e sensuale modella ha mandato in visibilio tutti i suoi fan che le hanno fatto un mare di complimenti. “Sei la donna più bella del mondo”, scrivono alcuni.

Tra i commenti sotto al post, c’è anche quello della sorella, Cecilia Rodriguez, la quale in maniera ironica, esalta la bellezza e la sensualità della sua sorellona.

“E che notte…una notte da leoni. Ahahahaha”, è il messaggio dell’ex gieffina.

E la domanda, per i fan, sorge spontanea. Con chi passerà la notte Belen? Da sola con il figlio? O con Stefano De Martino?

Dopo le foto che li hanno immortalati abbracciati in aeroporto, si parla di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Il pubblico è entusiasta di rivederli insieme anche in tv, ospiti in Sanremo Young. Non si sa cosa siano gli ex coniugi, resta tutto ancora un mistero. Ma i fan sperano in un nuovo inizio della storia d’amore più famosa in Italia.

