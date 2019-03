Stefano Sala torna con Dasha? Arriva la reazione di Benedetta Mazza

Stefano Sala è stato certamente uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. A finire spesso sotto mi riflettori è stato, infatti, spesso il suo rapporto con Benedetta Mazza, soprattutto in virtù della sua storia d’amore all’esterno della casa con la famosa modella Dasha. Dopo l’esperienza nella casa più conosciuta dagli italiani, non a caso, è arrivata la rottura tra i due.

Nelle ultime ore si sta vociferando in maniera insistente di un ritorno di Stefano Sala con Dasha e, da quel momento in avanti, tutti hanno iniziato ad attendere una reazione da parte di Benedetta Mazza. Che non si è fatta attendere, anche se è stata piuttosto sibillina.

Stefano Sala con Dasha, arriva la reazione di Benedetta Mazza

La bellissima bionda, infatti, di recente ha condiviso un post su Instagram molto criptico che sa tanto di frecciatina non di poco conto: “Per alcuni, quando è detta, la parola muore. Per me proprio quel giorno comincia a vivere”. Inevitabilmente i fan, sotto il post, hanno fatto riferimento a Stefano, dando a lei tutto il sostegno del caso con tanti messaggi di incoraggiamento. E questo le avrà certamente fatto piacere, dal momento che l’amore dei suoi fan è certamente un punto di forza ed un motivo di orgoglio.