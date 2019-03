Amadeus condurrà Sanremo 2020? Le parole del conduttore spiazzano tutti

Il noto conduttore Amadeus sta cavalcando l’onda del successo. E d’altra parte non avevamo alcun dubbio. Ritornato in Rai dopo anni di assenza in televisione, Amadeus è al timone di alcuni dei programmi più di successo del palinsesto. Parliamo senz’altro di Ora o Mai Più, show dedicato alla musica. Del game show Soliti Ignoti, in onda ogni sera su Rai Uno. Ed, infine, di Reazione a Catena, il gioco estivo sempre in onda su Rai Uno. Come già detto, tutti programmi con un successo e un seguito davvero clamoroso. È necessario quindi che, nella testa del conduttore, ci siano anche altre aspirazioni. Magari proprio Sanremo. Parliamoci chiaro, condurre il Festival della canzone italiana è il sogno di ogni conduttore che si rispetti. Tra l’altro Amadeus, proprio al riguardo, ha le idee davvero chiare. Vediamo le sue dichiarazioni nello specifico.



Per ulteriori news su Amadeus, la sua vita privata, la sua relazione con Giovanni Civitillo, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le ultime dichiarazioni –> clicca qui

Amadeus condurrà Sanremo 2020? Le sue parole stupiscono tutti

E così, in un’intervista a TvBlog, Amadeus si è lasciato andare a dalle rivelazioni sul suo futuro. Insieme ad Antonella Clerici, infatti, il conduttore risulta essere il nome più papabile per la prossima edizione della Festival. Ma cosa ne pensa a tal proposito il diretto interessato? “Chiunque fa il mio mestiere sogna di condurlo prima o poi. È una sorta di Carnevale di Rio nostrano. Ma deve essere fatto bene. Ognuno si assume la responsabilità delle scelte fatte. Il Festival di Sanremo ti capita una volta sola nella vita. Ed è giusto farlo come lo vuoi fare”, dichiara il conduttore. Tuttavia, però, Amadeus non esclude affatto nulla. Nelle stessa intervista, infatti, afferma: “Non direi mai di no a Sanremo. Ma spiegherei subito come vorrei farlo. E dovranno fidarsi di me”. Insomma, il conduttore ha le idee davvero chiare. Vorrebbe un’edizione completamente diversa da quella condotto fino ad adesso da Claudio Baglioni. Chissà magari verrà preso in parola. Che ne pensate voi?