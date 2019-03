Stasera in Tv, lunedì 4 marzo: L’Isola dei Famosi 2019. Ecco tutte le imperdibili anticipazioni di questa ottava puntata.

Stasera, lunedì 4 marzo, andrà in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. Un appuntamento del tutto inedito, bisogna ammetterlo. Quest’anno, infatti, il reality sta subendo diversi cambia di programmazione. Dapprima dal giovedì al mercoledì. Ed, in seguito, dal mercoledì al lunedì. Insomma, un’edizione davvero sorprendente. Tuttavia, però, come consueto, anche questa sera l’adventure reality dovrà scontrarsi con ulteriori appuntamenti imperdibili. Su Rai Uno, infatti, andrà in onda la prima puntata de Il Nome della Rosa, fiction tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco. E su Rai Due, invece, andrà in onda la nuova edizione di Made in Sud. Chi la spunterà? Nel frattempo, però, vi anticipiamo tutto ciò che accadrà nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2019.

