Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 tra la Marchesa D’Aragona e Maria Monsè, Barbara D’Urso costretta a intervenire.

È stata una puntata bella intesa quella del programma pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha infatti avuto due ospiti speciali: Maria Monsè e La Marchesa d’Aragona. Tra le due sangue non mente e durante il pomeridiano di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso la situazione è letteralmente esplosa tanto che la conduttrice si è dovuta alzare e è dovuta intervenire a sedare quella che sembrava una rissa a tutti gli effetti.

Leggi anche: Il tweet di Barbara D’Urso a Maria De Filippi: “Non riesco a staccarmi”

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso seda una lite tra la Marchesa e Maria Monsé

La Marchesa d’Aragona e Maria Monsè hanno iniziato a discutere, ma la situazione è degenerata tanto che la Marchesa si è alzata in piedi per raggiungere la Monsé in un durissimo faccia a faccia cercando di strapparle di mano tutti gli orpelli che la showgirl aveva portato con sé come scherno proprio nei confronti della Marchesa d’Aragona. A quel punto la Marchesa Daniela secco ha perso la testa e si è scagliata contro la Monsè con ira funesta. Barbara D’Urso si è fiondata tra le due ha bloccato la situazione che sarebbe potuta diventare facilmente una rissa tra due signore della televisione.

Barbara D’Urso, l’ultimatum alla Marchesa D’Aragona

Tutto è tornato a posto dopo qualche istante di tensione, ma Barbara D’Urso non è stata per niente soddisfatta di quanto accaduto, tanto da lanciare un’ultimatum alla Marchesa. L’ira che ha preso fuoco nell’animo della Marchesa d’Aragona infatti non è piaciuta alla d’Urso che ha rimproverato la Marchesa con enfasi e ha dichiarando che non l’avrebbe mai più invitata se ci fosse stata un’altra sceneggiata come questa perché a lei, situazione del genere, non piacciono e risse sfiorate o simili all’interno del programma Pomeriggio Cinque assolutamente non le vuole vedere. Un ultimatum quindi che è arrivato proprio dalla padrona di casa che ama sempre ridere e scherzare, ma senza mai oltrepassare i limiti della “decenza”.

Per sapere tutto sul conduttore e i comici di Made in Sud allora CLICCA QUI