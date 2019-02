Belen Rodriguez Stefano De Martino: il messaggio che spiazza tutti

Un messaggio che lascia senza parole. Belen Rodriguez, infatti, lancia un chiaro messaggio su Instagram. Ebbene si. Probabilmente, con queste parole la showgirl vuole rispondere un po’ a tutte le voci sul suo ritorno con Stefano De Martino. Poche settimane fa, infatti, prima che Belen ripartisse per l’Argentina, lei e Stefano sono stati pizzicati in aeroporto in atteggiamenti molto intimi. Da quel momento, infatti, i fan della coppia sono letteralmente impazziti. Eppure, però, non c’è mai stata alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Anche Stefano, ospite a Domenica In, è stato molto chiaro. Anche se, però, non ha lasciato intendere ad alcun ritorno di fiamma. Le parole della showgirl potrebbero esserci utili. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le foto più belle ed audaci su Instagram –> clicca qui

Belen Rodriguez Stefano De Martino: quel messaggio enigmatico

Sono stati dei giorni davvero impegnativi per Belen Rodriguez soprattutto per quanto riguarda queste voci che la vorrebbero di nuovo vicina a Stefano De Martino. La showgirl, infatti, è stata impegnata in un nuovo shooting fotografico. Lo testimoniano i continui scatti e video piccanti che, costantemente, ha pubblicato su Instagram. Sappiamo, infatti, che Belen è dal punto di vista “social” molto attiva. Condivide spesso momenti della sua giornata, shooting fotografici e video davvero divertenti. Eppure, però, poche ore fa la showgirl si è lasciata andare ad un messaggio enigmatico sul suo account ufficiale. “Mai prendere decisione basate sulla paura. Prendi decisioni basate sull’esperienza e le possibilità. Prendi decisione basate su quello che potrebbe accadere. Non su quello che non è”, questo scrive la showgirl su Instagram. Insomma, un messaggio davvero enigmatico. Cosa le sarà successo? E, soprattutto, perché è così pensierosa? Lo scopriremo.